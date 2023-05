(Calgary) Le chef de la direction du géant canadien des engrais Nutrien a indiqué jeudi que la société pourrait envisager de ralentir son plan, annoncé précédemment, pour augmenter la production de potasse, à la lumière de la baisse des prix et de la baisse des volumes de ventes.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La société de Saskatoon — le plus grand producteur d’engrais au monde — a abaissé ses prévisions de profits pour l’exercice et s’attend maintenant à ce qu’ils s’établissent entre 6,4 milliards US et 8,0 milliards US. Dans ses prévisions précédentes, cette fourchette allait de 8,4 milliards US à 10 milliards US.

Le bénéfice net de la société pour le troisième trimestre s’est élevé à 576 millions US, en baisse de 58 % par rapport à celui de 1,4 milliard US réalisé un an plus tôt, et ses ventes pour le trimestre clos le 31 mars ont été de 6,1 milliards US, en baisse de 20 % par rapport à celles de 7,7 milliards US du premier trimestre précédent.

« Oui, nous envisagerions de ralentir. Comme nous en avons parlé plus tôt cette année, nous surveillons le marché », a affirmé jeudi le chef de la direction, Ken Seitz, aux analystes lors d’une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers de la société au premier trimestre.

« Si nous constatons que le marché n’est pas là, nous adapterons notre capital en conséquence. »

Ce fut une période volatile pour Nutrien, qui a réalisé des bénéfices records en 2021, puis a vu les prix des engrais bondir en mars 2022, lorsque la guerre russo-ukrainienne a secoué les marchés agricoles mondiaux et réduit les approvisionnements en engrais en provenance d’Europe de l’Est.

Pour répondre à l’augmentation de la demande mondiale, Nutrien a annoncé en juin l’an dernier un plan visant à augmenter la production de potasse de 40 % par rapport aux niveaux de production de 2020, soit une augmentation de plus de cinq millions de tonnes.

La société a indiqué qu’elle y parviendrait en investissant dans l’expansion de ses mines existantes en Saskatchewan, notamment en embauchant environ 350 personnes.

Mais au second semestre de 2022, Nutrien a subi une baisse du rythme de ses expéditions de potasse qu’elle a qualifiée d’« historique ». En Amérique du Nord et au Brésil en particulier, les agriculteurs semblaient reporter leurs achats d’engrais face aux prix élevés.

En conséquence, en février de cette année, la société a annoncé qu’elle retarderait légèrement ses plans d’expansion, ciblant 2026 au lieu de 2025 pour atteindre son objectif de production de potasse de 18 millions de tonnes.

Le cours de l’action de Nutrien a chuté jeudi, suivant la publication des résultats du premier trimestre de la société. Le titre a reculé de 1,38 $ pour clôturer la séance à 83,29 $ à la Bourse de Toronto.

Le bénéfice net par action de la société pour le premier trimestre était de 1,14 $ US, en baisse de 54 % par rapport à celui de 2,49 $ US engrangé pour le même trimestre un an plus tôt.