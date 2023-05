La société montréalaise spécialisée dans les technologies de paiements a fait état d’une perte nette de 8,3 millions US, soit 7 cents US par action, pour son trimestre clos le 31 mars.

(Montréal) Nuvei a vu ses revenus du premier trimestre bondir de 20 % par rapport à l’an dernier, mais a enregistré une perte pour les trois premiers mois de l’année en raison des coûts d’environ 20 millions US liés à une entente visant l’acquisition de l’américaine Paya Holdings.

La Presse Canadienne

La société montréalaise spécialisée dans les technologies de paiements a fait état d’une perte nette de 8,3 millions US, soit 7 cents US par action, pour son trimestre clos le 31 mars.

Ce résultat se comparait à un bénéfice net de 4,5 millions US, ou 2 cents US par action, au premier trimestre de l’an dernier.

Les revenus pour les trois premiers mois de l’exercice ont totalisé 256,5 millions US, alors qu’ils avaient été de 214,5 millions l’an dernier.

Sur une base ajustée, Nuvei a réalisé un profit de 44 cents US par action à son plus récent trimestre, en baisse par rapport à celui de 46 cents US par action de la même période il y a un an.

Nuvei a annoncé en janvier avoir conclu une entente qui la verra acquérir la société Paya, établie à Atlanta, pour 1,3 milliard US en espèces.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : NVEI)