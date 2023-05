(Montréal) Metro a discrètement prélancé, mardi, son nouveau programme de fidélité, « Moi », dans ses épiceries du Québec. L’entreprise espère que les données recueillies par cette nouvelle offensive promotionnelle lui permettront de mieux cibler ses clients à travers ses différentes enseignes.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le programme, le site web et l’application mobile sont maintenant fonctionnels dans les épiceries québécoises de Metro depuis mardi, annonce le vice-président du marketing chez Metro, Alain Tadros, lors d’une présentation aux investisseurs à Toronto, mercredi. « C’est la première étape de la migration vers le nouveau programme. D’autres nouvelles sont à venir dans les prochaines semaines. »

PHOTO FOURNIE PAR METRO INC. Logo du nouveau programme de fidélité « Moi »

L’épicier québécois a déjà développé une expertise en marketing personnalisé avec son précédent programme « Metro & Moi ». « Ce que nous avons appris est que de récompenser les consommateurs avec des produits qu’ils aiment, amène une plus grande satisfaction, ajoute le chef de l’exploitation pour le secteur de l’alimentation, Marc Giroux. La stratégie de “ Moi ” n’est pas de vendre du Pepsi à un amateur de Coca-Cola. »

La direction estime que cette stratégie a porté fruit. L’ancien programme « Metro & Moi » comptait 1,2 million d’abonnés actifs, soit « plus de la moitié des foyers du Québec ». De ce nombre, 47 % sont qualifiés « d’engagés » sur les différentes plateformes numériques de l’entreprise, comme l’application mobile ou les infolettres. « Les clients engagés sur nos plateformes vont dépenser en moyenne 72 % plus qu’un client qui ne l’est pas », souligne M. Tadros.

L’objectif de la mise à jour du programme de fidélité est de reproduire la recette à travers les autres enseignes de l’entreprise au Québec, en incluant notamment les pharmacies Jean Coutu et Première Moisson, explique le responsable du marketing de Metro. « Ça va générer plus de ventes à travers toutes nos enseignes. »

Détails sur les points

Un dollar dépensé dans les enseignes de Metro procurera un point. Il faudra accumuler 125 points pour un dollar de remise sur la facture d’épicerie. Cela équivaut à une remise de 0,8 %, en ne tenant pas compte des offres promotionnelles qui permettront d’obtenir plus de points sur certains produits. En partenariat avec la Banque RBC, une carte de crédit associée au programme permettra d’accumuler plus de points.

Avec « Moi », il ne sera toutefois pas possible d’obtenir des points sur tous les achats faits dans l’enseigne à rabais Super C. « Super C est une enseigne au rabais qui mise davantage sur les bas prix, répond M. Tadros. Nous ne mettrons pas nos efforts dans les points de base (ceux accordés sur tous les achats), mais sur la personnalisation et les offres promotionnelles généralisées. »

M. Tadros a aussi évoqué la possibilité de lier le programme à des défis liés à la santé et au bien-être. « Ça pourrait vouloir dire de les récompenser pour avoir marché 10 000 pas dans une journée, par exemple. »