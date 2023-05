Les revenus ont totalisé 966 millions US, une somme en hausse par rapport à celle de 755 millions obtenue lors des trois premiers mois de 2022.

(Toronto) Brookfield Asset Management a indiqué mercredi que sa part du plus récent profit trimestriel des activités de gestion d’actifs qu’elle détient avec Brookfield s’était chiffrée à 125 millions US.

La Presse Canadienne

La société, qui détient une participation de 25 % dans les activités de gestion d’actifs, contre 75 % pour Brookfield, a précisé que son bénéfice par action avait atteint 31 cents US pour le trimestre clos le 31 mars.

Brookfield Asset Management a été essaimée de Brookfield en décembre.

La totalité des activités de gestion d’actifs a réalisé un profit de 516 millions US au cours du premier trimestre, un résultat en hausse par rapport à celui de 348 millions US de la même période l’an dernier.

Le résultat distribuable des activités a totalisé 563 millions US, en hausse par rapport à celui de 491 millions US du même trimestre l’an dernier.

Le président de Brookfield Asset Management, Connor Teskey, a souligné que les activités avaient connu un solide début d’année.

« Tous nos principaux fonds sont actuellement en financement sur le marché et nous avons un certain nombre de stratégies qui obtiennent du succès », a expliqué M. Teskey dans une déclaration.

La société a mobilisé 13 milliards US au premier trimestre et une somme subséquente de 6 milliards US depuis la fin du trimestre.

Les actifs sous gestion totalisent plus de 825 milliards US.