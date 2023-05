La performance du Groupe TVA continue d’être affectée par une baisse de rentabilité touchant l’ensemble de ses secteurs d’activités.

Les revenus des trois premiers mois de l’année ont atteint 136,1 millions, en baisse de 8,4 millions sur un an. Des pertes d’exploitation plus importantes qu’il y a un an sont enregistrées dans tous les secteurs de l’organisation (télédiffusion, services cinématographiques et audiovisuels, magazines, et production et distribution).

La perte nette cumulée du trimestre de début d’exercice s’élève à 23,5 millions de dollars.

Ces résultats sont générés malgré l’annonce en février d’un plan de restructuration qui comprenait l’élimination de 140 postes, soit environ 11 % de l’effectif.

« Nos mesures de réduction de coûts, bien qu’elles n’avaient pas atteint leur plein potentiel au cours de cette période (janvier, février et mars), n’ont pas été suffisantes pour compenser l’impact des défis rencontrés par les différentes industries dans lesquelles nous évoluons », commente par communiqué le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.