(Toronto) Groupe Canaccord Genuity a indiqué lundi qu’un problème de réglementation avec l’une de ses filiales étrangères pourrait retarder le projet de rachat par la direction de l’entreprise.

La Presse Canadienne

La société de services financiers a précisé que l’émission non spécifiée dans son activité sur les marchés des capitaux faisait en sorte qu’il est peu probable qu’elle reçoive l’approbation pour le rachat d’ici la date d’expiration du 13 juin. De même, la transaction pourrait ne pas être sécurisée d’ici la date d’expiration du 9 août pour les engagements de financement liés à l’accord.

Selon Canaccord, le problème n’est pas lié à l’accord et sa filiale a apporté des améliorations significatives à ses fonctions de conformité, en plus d’importants investissements supplémentaires dans du personnel et de la technologie.

L’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande pour obtenir plus de détails sur la question réglementaire, mais a indiqué dans un communiqué de presse qu’elle s’attendait à ce que le problème soit résolu sans que cela n’ait d’impact significatif sur ses finances.

Un comité spécial de Canaccord examine toujours la proposition des dirigeants et des employés de l’entreprise, qui ont offert 11,25 $ par action pour la privatiser à une valorisation d’un peu plus de 1,1 milliard.

Le groupe d’employés comprend le chef de la direction, Daniel Daviau, et le président, David Kassie, ainsi que tous les membres du comité d’exploitation mondial de l’entreprise et d’autres employés principaux et permanents de l’ensemble de ses activités.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CF)