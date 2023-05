La société aurifère a indiqué que son bénéfice attribuable aux actionnaires s’était chiffré à 120 millions US, soit 7 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 mars. Cela se comparait à un profit de 438 millions US, ou 25 cents US par action, pour le même trimestre en 2022.

(Toronto) Barrick Gold a affiché mercredi un bénéfice du premier trimestre en baisse par rapport à la même période l’an dernier, et ses revenus ont également diminué.

La Presse Canadienne

La société aurifère a indiqué que son bénéfice attribuable aux actionnaires s’était chiffré à 120 millions US, soit 7 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 mars. Cela se comparait à un profit de 438 millions US, ou 25 cents US par action, pour le même trimestre en 2022.

Les revenus ont totalisé 2,64 milliards US, en baisse par rapport à ceux de 2,85 milliards US des trois premiers mois de l’an dernier.

La production d’or de Barrick a totalisé 952 000 onces, en baisse par rapport à celle de 990 000 onces d’il y a un an, tandis que 954 000 onces ont été vendues, contre 993 000 onces l’an dernier. La compagnie a précisé que son prix réalisé moyen avait grimpé à 1902 $ US l’once, alors qu’il avait été de 1876 $ l’once l’an dernier.

Sur une base ajustée, Barrick a réalisé un bénéfice de 14 cents US par action, en baisse par rapport au profit ajusté de 26 cents US du premier trimestre de 2022.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 11 cents US par action et à des revenus de 2,5 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : ABX)