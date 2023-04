Le transporteur ferroviaire voit son profit croître de plus de 35 %

(Calgary) Le Canadien Pacifique Kansas City a affiché mercredi un bénéfice net du premier trimestre de 800 millions, en hausse de plus de 35 % par rapport à celui de 590 millions de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le transporteur ferroviaire établi à Calgary a précisé que son bénéfice par action s’était chiffré à 86 cents, en hausse de plus de 36 % par rapport à celui de 63 cents enregistré un an plus tôt.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars se sont établis à 2,27 milliards, ce qui représentait une progression de plus de 23 % par rapport au chiffre d’affaires de 1,84 milliard du premier trimestre précédent.

Les résultats présentés mercredi étaient les premiers que la société faisait dans sa nouvelle forme, soit depuis que le Chemin de fer Canadien Pacifique a conclu son acquisition de Kansas City Southern Railway, le 14 avril. Les autorités réglementaires ferroviaires américaines ont approuvé la transaction de 31 milliards US en mars.

Le bénéfice de base ajusté de CPKC, qui exclut certains éléments importants et des éléments de comptabilité liés à l’acquisition de Kansas City Southern, a atteint 90 cents, alors qu’il était de 67 cents un an plus tôt.

Les volumes de marchandises, calculés en tonnes-mille commerciales, ont grimpé de 11 % par rapport à l’an dernier.