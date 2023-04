(New York) Le groupe parapétrolier américain Halliburton a vu ses résultats bondir au premier trimestre, toujours soutenu par une forte demande pour ses services et ses équipements alors que les cours du pétrole et du gaz demeurent à des niveaux élevés.

Agence France-Presse

De janvier à mars, le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars, en hausse de 33 % par rapport à la même période de 2022, selon un communiqué publié mardi. C’est plus qu’anticipé par un consensus d’analystes interrogés par Factset.

Le bénéfice net est également en forte croissance, à 651 millions de dollars contre 263 millions un an auparavant. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, son bénéfice s’affiche à 0,72 dollar, plus que doublé sur un an.

Les cours du pétrole et du gaz évoluent depuis des mois à des niveaux élevés avec le tarissement des exportations russes, conséquence des sanctions contre Moscou pour son invasion de l’Ukraine, ce qui soutient les résultats des entreprises pétrolières et parapétrolières. En outre, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a indiqué s’attendre à une croissance de la demande en 2023.

« Nos clients sont clairement motivés pour produire davantage de pétrole et de gaz, alors que les capacités de production sont tendues », a commenté le PDG d’Halliburton, Jeff Miller, cité dans le communiqué.

En Amérique du Nord, son principal marché, le chiffre d’affaires de Halliburton a progressé de 44 % sur un an pour atteindre 2,8 milliards de dollars, en raison de hausses des prix, ainsi que de la construction plus importante d’infrastructures pétrolières, selon son communiqué.

Dans les autres régions du monde, le chiffre d’affaires d’Halliburton a progressé à un rythme moins soutenu bien que toujours solide (+23 %) à 2,9 milliards de dollars.

En Amérique latine, sur cette période, les revenus s’affichent à 915 millions de dollars, une croissance de 40 % liée à la construction d’infrastructures pétrolières et gazières.

À l’inverse, la région Europe/Afrique voit ses revenus décliner très légèrement (-2 %) au premier trimestre à 662 millions de dollars, en raison principalement du retrait d’Halliburton de Russie.

La région Moyen-Orient/Asie est à l’inverse très bien orientée avec des revenus en hausse de 30 % à 1,3 milliard de dollars.

L’action reculait d’environ 1,3 % à 34 dollars dans les échanges électroniques avant l’ouverture de Wall Street.