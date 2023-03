L’approbation du Surface Transportation Board était le dernier obstacle dans l’offre du CP d’acheter KCS pour 31 milliards US dans le cadre d’une transaction qui créerait le seul réseau ferroviaire à ligne unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique.

(Washington) Le régulateur ferroviaire américain a donné son feu vert, mercredi, à la prise de contrôle de Kansas City Southern (KCS) par le Canadien Pacifique (CP).

La Presse Canadienne

L’approbation du Surface Transportation Board était le dernier obstacle dans l’offre du CP d’acheter KCS pour 31 milliards US dans le cadre d’une transaction qui créerait le seul réseau ferroviaire à ligne unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Le chemin de fer fusionné portera le nom de Canadian Pacific Kansas City, avec l’actuel chef de la direction du CP, Keith Creel, en tant que président et chef de la direction. La Ville de Calgary abritera le siège social international.

S’il restera le plus petit des six grands chemins de fer aux États-Unis en termes de revenus, il exploitera près de 33 000 kilomètres de rails et emploiera près de 20 000 personnes.

La route a été longue et cahoteuse pour en arriver là, CP menant une bataille de plusieurs mois avec son compétiteur, le Canadien National (CN), au sujet de l’acquisition avant que le CP ne conclue son accord proposé en décembre 2021.

Le CN et la division antitrust du département américain de la Justice ont exprimé des inquiétudes au sujet de la fusion, mettant en garde contre les menaces à la concurrence.

