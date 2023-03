La filiale américaine de Deutsche Telekom rachète en fait la maison mère Ka’ena, qui comprend les marques Mint, connue pour son abonnement à 15 dollars par mois, Ultra, qui propose un service d’appels à l’international, et le fournisseur de téléphonie pour entreprises Plum.

(New York) La maison mère de l’opérateur de téléphonie Mint Mobile, possédée en partie par la célébrité d’Hollywood Ryan Reynolds, qui en fait régulièrement la promotion dans des publicités décalées, a été rachetée par T-Mobile pour un montant allant jusqu’à 1,35 milliard de dollars.

Agence France-Presse

« Je n’aurais jamais imaginé être propriétaire d’une société de téléphonie mobile et je n’aurais certainement jamais imaginé la vendre à T-Mobile. La vie est étrange et je suis incroyablement fier et reconnaissant », a commenté Ryan Reynolds sur Twitter.

L’acteur, connu notamment pour son rôle de superhéros farfelu Deadpool, avait pris une participation dans Mint en 2019 qui s’élèverait, selon l’agence Bloomberg, à environ un quart de la marque.

PHOTO RICHARD SHOTWELL, INVISION VIA ASSOCIATED PRESS Ryan Reynolds

Interrogé par l’AFP, T-Mobile n’a pas souhaité donner d’informations sur le montant détenu par l’artiste.

La filiale américaine de Deutsche Telekom rachète en fait la maison mère Ka’ena, qui comprend les marques Mint, connue pour son abonnement à 15 dollars par mois, Ultra, qui propose un service d’appels à l’international, et le fournisseur de téléphonie pour entreprises Plum.

Les trois marques opéraient déjà sur le réseau de T-Mobile, qui prévoit de verser jusqu’à 1,35 milliard de dollars, en fonction de l’atteinte de certains objectifs, pour 39 % en espèces et 61 % en actions.

Les cofondateurs de Mint, David Glickman et Rizwan Kassim, vont continuer à gérer les marques au sein de T-Mobile

Ryan Reynolds va continuer à avoir un « rôle créatif » pour Mint.

Il est souvent apparu dans des publicités pour l’opérateur, s’adressant directement aux consommateurs, parfois sans décor, faisant à l’occasion intervenir sa mère ou sa belle-sœur.

L’acteur a aussi investi en 2018 dans la marque de gin Aviation, dans laquelle il a gardé une participation après sa vente au géant britannique des spiritueux Diageo en 2020.

Il est par ailleurs copropriétaire de Maximum Effort, qui produit des films, des séries et des publicités, ainsi que du club de soccer gallois Wrexham.