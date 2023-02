Inspection d’un élément du fuselage

Boeing suspend de nouveau la livraison des 787

(New York) Boeing a de nouveau suspendu la livraison de ses appareils long-courriers 787, déjà interrompue plusieurs mois en 2021 et 2022 pour des malfaçons, afin d’analyser de plus près un élément du fuselage, a indiqué jeudi l’agence américaine supervisant l’aviation, la FAA.