(Toronto) Cineplex a affiché mardi un bénéfice de 10,2 millions pour son quatrième trimestre, ce qui se comparait à une perte de 21,8 millions pour la même période un an plus tôt. Ses revenus ont progressé de plus de 15 %.

La Presse Canadienne

La chaîne de salles de cinéma a précisé que son bénéfice par action avait atteint 16 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport à une perte par action de 34 cents pour les trois derniers mois de 2021.

Les revenus ont totalisé 350,1 millions, en hausse par rapport à ceux de 300,0 millions du quatrième trimestre précédent.

Les visiteurs cinéphiles se sont dénombrés à 9,2 millions au cours du trimestre, un chiffre en baisse par rapport à celui de 10,2 millions du quatrième trimestre de 2021.

Cependant, Cineplex a précisé que ses revenus du box-office par client et ses revenus de services alimentaires par client avaient, dans les deux cas, atteint des sommets records pour le trimestre.

Les revenus du box-office par client se sont établis à 13,06 $ au quatrième trimestre, comparativement à 12,29 $ un an plus tôt, tandis que ceux des services alimentaires ont grimpé à 8,93 $ par client, par rapport à 7,49 $ par client un an plus tôt.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CGX)