(Montréal) Le numéro deux d’Hydro-Québec, Éric Filion, rentre au bercail chez Bombardier dans le cadre d’un jeu de chaise musicale chez l’avionneur qui se traduit également par des changements dans le secteur de la défense – un créneau dans la ligne de mire de l’avionneur.

Ces changements ont été annoncés lundi, moins d’une semaine après l’annonce du départ de M. Filion au sein de la société d’État. Celui-ci assurera les fonctions de vice-président, programmes et chaînes d’approvisionnement. Plus précisément, il sera responsable des relations avec les fournisseurs.

« Alors que nous continuons à atteindre et même dépasser nos objectifs, c’est le moment idéal pour réorganiser des fonctions clés de la direction », affirme le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, dans un communiqué.

Le constructeur de jets d’affaires doit faire le point sur sa performance financière de 2022 ce jeudi. Les changements au sein de la haute direction entreront en vigueur le 20 février. M. Filion a été à l’emploi d’Hydro-Québec pendant les sept dernières années. Il avait auparavant passé une décennie chez Bombardier.

Pour sa part, Jean-Christophe Gallagher prend du galon en étant nommé vice-président directeur des ventes d’avions et du secteur de la défense. Ce créneau est appelé à prendre une place plus importante dans les activités de l’avionneur québécois, qui croit pouvoir réaliser, éventuellement, des ventes supplémentaires de 1 milliard US. L’entreprise souhaite convaincre de plus en plus de forces armées à délaisser les gros porteurs actuellement utilisés pour effectuer des missions de surveillance au profit de ses avions d’affaires qui peuvent être convertis.

Le secteur de la défense était auparavant piloté par Michel Ouellette. Ce dernier continue à diriger l’équipe d’ingénierie et du développement de produits jusqu’à sa retraite, prévue en juin prochain.