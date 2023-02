Lozeau cède sa place à Aubainerie. Le détaillant de vêtements québécois s’installera sur la Plaza St-Hubert, dans l’ancien édifice du magasin de photo qui a fermé boutique il y a plus de six mois.

Situé à l’angle des rues Saint-Hubert et de Bellechasse, l’emplacement fréquenté jusqu’à tout récemment par des adeptes de la photographie ne demeurera pas vacant très longtemps. Aubainerie, devenu propriétaire de l’édifice, occupera les trois étages de l’endroit avec un tout nouveau concept de magasin urbain de 20 000 pieds carrés qui devrait accueillir ses premiers clients l’automne prochain. Le détaillant en fera officiellement l’annonce ce mardi. Il a été impossible de connaître le montant de la transaction.

Ça fait partie de notre plan d’expansion d’augmenter notre présence sur le marché montréalais. Ça va nous permettre de rehausser tous nos produits de spécialités : le plein air, le sport, le yoga. Ginette Harnois, vice-présidente expérience client chez Aubainerie

Les activités du magasin situé sur l’avenue du Mont-Royal ne seront pas touchées par l’ouverture du nouveau concept, assure-t-on. Le Mega Pop, boutique éphémère installée récemment dans les anciens locaux de Sears aux Galeries d’Anjou, demeure aussi ouvert. L’entreprise souhaite d’ailleurs s’y établir de façon permanente.

Nouvelle offre

Impossible de prédire la réaction des consommateurs à la suite de l’arrivée du magasin de vêtements familial sur l’artère commerciale située dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie. Pour le moment, ce créneau n’est occupé par aucun autre détaillant sur la Plaza. Ainsi, Aubainerie atterrira dans un secteur de la rue (entre de Bellechasse et Beaubien) où l’on retrouve essentiellement des librairies, des restaurants et des salons de manucure. Un peu plus au nord, quelques petits commerces de proximité comme des boutiques de décoration et de produits locaux y ont élu domicile au cours des dernières années, se partageant l’espace avec des chaînes de restauration rapide comme A & W et McDonald’s ainsi qu’avec des détaillants de robes de mariée.

« Pour nous, c’est une très bonne nouvelle », affirme Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) de la Plaza St-Hubert.

C’est une entreprise québécoise. On a perdu Lozeau qui, après avoir été vendu à Henry’s, n’a pas su s’adapter au marché québécois. Mike Parente, directeur général de la SDC de la Plaza St-Hubert

Fondée en 1927, l’iconique boutique de photographie est passée aux mains d’Henry’s, une entreprise ontarienne, en 2019. Un an après la transaction, celle-ci s’est placée à l’abri de ses créanciers. Lozeau a finalement fermé ses portes en juin.

Ouvertures et fermetures

L’espoir de revoir des clients affluer vers l’édifice renaît donc avec l’arrivée d’Aubainerie, selon M. Parente.

« Ça va être un bon coup non seulement pour la Plaza, mais pour l’ensemble du quartier. » Actuellement, la SCD compte quelque 400 membres (détaillants et bureaux). En plus de la pandémie, l’artère commerciale a été affectée par une longue période de travaux.

De son côté, Aubainerie devrait continuer à intensifier sa présence à Montréal, confirme Mme Harnois, qui a toutefois refusé de donner plus de détails sur les futurs emplacements. Néanmoins, le détaillant ne fait pas qu’annoncer des ouvertures, mais procède également à des fermetures. En janvier, il a mis fin aux activités de son magasin de Vaudreuil-Dorion, faute d’avoir pu s’entendre avec le propriétaire du local au moment de renouveler le bail, selon le site de nouvelles locales Néomédia. Aubainerie serait toutefois à la recherche d’un nouvel emplacement dans le secteur. Interrogée à ce sujet, Mme Harnois a refusé de commenter.

Puis, en 2021, l’entreprise a fermé son magasin Aubainerie Entrepôt de Matane. Actuellement, au Québec, le détaillant compte 45 magasins et 9 entrepôts.