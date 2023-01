L’entente nécessite toujours l’approbation du ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne. La semaine dernière, le ministre a déclaré dans un communiqué qu’il examinait la décision de la Cour d’appel fédérale et qu’il prendrait une décision sur l’accord en temps opportun.

Report de la date limite de la fusion entre Rogers et Shaw

(Montréal) Les entreprises de télécommunications Rogers, Shaw et Québecor annoncent lundi avoir convenu de reporter au 17 février prochain la date limite de la fusion proposée entre Rogers et Shaw et de l’acquisition de Freedom Mobile par Vidéotron, une filiale de Québecor.

La Presse Canadienne

La date limite précédente sur l’accord de 26 milliards avait été fixée à ce mardi, le 31 janvier.

La semaine dernière, la Cour d’appel fédérale a confirmé une décision du 31 décembre du Tribunal de la concurrence qui avait donné son aval à la transaction. Le Bureau de la concurrence, qui s’y opposait, avait porté la décision en appel avant de déclarer qu’il acceptait le verdict de la Cour d’appel fédérale.

L’entente nécessite toujours l’approbation du ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne. La semaine dernière, le ministre a déclaré dans un communiqué qu’il examinait la décision de la Cour d’appel fédérale et qu’il prendrait une décision sur l’accord en temps opportun.

Il a précisé que la promotion de la concurrence et de l’abordabilité dans le secteur des télécommunications a toujours été, et demeurait sa priorité absolue.

Dans un premier temps, le comité de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes s’était précédemment prononcé contre l’accord.

Entreprises citées ans cette dépêche : Rogers Communications (TSX : RCI. B), Shaw Communications (TSX : SJR. B), Québecor (TSX : QBR. B)