Le magasin Archambault situé aux coins des rues Berri et Sainte-Catherine fermera ses portes en juin.

La nouvelle a été annoncée aux employés vendredi matin.

Le Groupe Archambault soutient ne plus pouvoir ignorer la « détérioration croissante » des perspectives commerciales aux alentours de la place Émilie-Gamelin et la direction soutient que cela rend « impossible » le renouvellement du bail qui venait à échéance.

« L’évolution du tissu urbain dans le secteur, conjuguée à l’évolution des habitudes des consommateurs, ne permet plus de rentabiliser l’exploitation, en dépit d’investissements réalisés au cours des dernières années », explique la porte-parole, Floriane Claveau, dans une communication électronique.

La « transformation » du secteur de la place Émilie-Gamelin est mentionnée comme principale source de détérioration du potentiel commercial du magasin de la rue Berri.

La direction précise que les chantiers de construction ont des impacts « majeurs » qui doivent être pris en compte pour évaluer l’avenir d’un commerce de détail ayant pignon sur rue.

Avec les années, est-il précisé, le secteur est devenu un « laboratoire de mixité urbaine », et n’est plus en mesure de générer un achalandage suffisant.

La réaffectation de l’hôtel à la Place Dupuis pendant la pandémie, l’ancien terminus d’autobus qui demeure vacant, le nouveau terminus d’autobus et la station Berri-UQAM qui constitue des pôles de migration urbaine, la désaffectation du Quartier latin, la déconstruction et reconstruction du CHUM, le redéveloppement immobilier du quadrilatère adjacent en gratte-ciels, la rue Sainte-Catherine Est devenue piétonnière l’été, les développements importants sur la place des Festivals, le télétravail et les télé-études à l’UQAM et dans le centre-ville en général qui réduisent l’achalandage, la réduction des espaces de stationnement, ainsi que les travaux à venir dans le parc Émilie-Gamelin et les alentours sont tous des éléments pouvant être inclus dans la définition de « mixité urbaine ».

Consciente de la valeur patrimoniale de l’enseigne lumineuse géante du magasin, la direction ne demandera pas son retrait après la fermeture en juin. La décision appartiendra vraisemblablement à Québecor, propriétaire de l’édifice.

Le magasin de la rue Berri compte 34 employés. Ils pourront, nous dit-on, postuler dans des postes et lieux qui les intéressent.

Fondé en 1896, Groupe Archambault appartient à Renaud-Bray depuis 2015. Il restera 14 établissements Archambault en opération : Boucherville, Brossard, Gatineau, Laval (2), Anjou, Jean-Talon, Place des Arts, La Capitale, Sainte-Foy, Saint-Romuald, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay.

En incluant le rez-de-chaussée, le magasin de la rue Berri se décline sur trois étages. Outre des instruments de musique, des partitions, des haut-parleurs, des CD, DVD et des livres, on y retrouve aussi notamment de la papeterie, des articles de cuisine, et des jeux et des jouets.