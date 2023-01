Samsung annonce sa plus importante baisse trimestrielle en huit ans

(Séoul) Samsung Electronics a annoncé mardi que ses bénéfices au 4e trimestre ont plongé de près de 70 %, soit leur plus importante baisse trimestrielle en plus de huit ans, alors que le ralentissement économique mondial a porté un coup aux ventes de puces et produits électroniques.

Agence France-Presse

Le géant sud-coréen de la tech a rapporté que ses bénéfices d’exploitation pour la période d’octobre à décembre ont chuté de 4300 milliards de wons (3,22 milliards d’euros), soit une chute de 69 % par rapport à l’année précédente.

Cette chute correspond à l’estimation publiée par Samsung au début du mois et correspond à la pire baisse en matière de bénéfices trimestriels depuis le 3e trimestre 2014.

« L’environnement commercial s’est considérablement détérioré lors du quatrième trimestre en raison de la faible demande dans un contexte de ralentissement économique mondial », a déclaré Samsung dans un communiqué.

Les ventes ont chuté de 8 % par rapport à la même période en 2022, pour atteindre 70 460 milliards de wons (52,74 milliards d’euros).

Les revenus mondiaux engendrés par la vente de puces mémoire ont chuté de 10 % l’année dernière, car les fabricants d’équipements électroniques « ont commencé à épuiser les stocks […] qu’ils détenaient » dans l’attente d’une demande plus forte, selon le cabinet d’études technologiques Gartner.

« Les consommateurs ont également commencé à réduire leurs dépenses », entraînant une chute de la demande d’ordinateurs PC et de téléphones intelligents, « puis les entreprises ont commencé à réduire leurs dépenses en prévision d’une récession mondiale, ce qui a eu un impact sur la croissance globale des semi-conducteurs », a déclaré Andrew Norwood, analyste chez Gartner.

L’entreprise est la filiale phare du géant Samsung Group, de loin le plus grand des conglomérats familiaux qui dominent le monde des affaires dans la quatrième plus grande économie d’Asie.