(New York) L’émetteur de cartes de crédit American Express a fait part vendredi de prévisions meilleures que prévu pour 2023, ses clients continuant à dépenser et ne montrant pas de signes particuliers de défaillances.

Agence France-Presse

Le groupe prévoit un chiffre d’affaires en hausse de 15 % à 17 % pour l’année en cours et un bénéfice ajusté par action et hors éléments exceptionnels compris entre 11 et 11,40 dollars, soit plus que les 10,55 dollars prévus par les analystes, selon un communiqué.

Il va en conséquence augmenter son dividende de 15 %.

L’action s’envolait de près de 10 % dans les premiers échanges à Wall Street.

Les résultats du groupe étaient pourtant un peu inférieurs aux attentes.

AmEx a vu son chiffre d’affaires grimper de 17 % au quatrième trimestre, à 14,2 milliards de dollars, et de 25 % sur l’ensemble de l’année, à 52,9 milliards de dollars.

AmEx a notamment su attirer de nouveaux clients, en courtisant les plus jeunes générations, en développant le réseau de commerçants acceptant ses cartes et en proposant plus d’offres promotionnelles.

Au total, les dépenses effectuées par les détenteurs de cartes AmEx ont augmenté de 12 % au quatrième trimestre, de 21 % sur l’ensemble de l’année.

Mais le groupe a aussi davantage dépensé pour gérer ses opérations et pour rémunérer ses équipes tandis que ses clients ont plus utilisé les avantages liés aux voyages. AmEx a aussi perdu de l’argent sur les investissements qu’il a effectués dans d’autres entreprises.

Son bénéfice net a reculé de 9 % au quatrième trimestre à 1,6 milliard, et de 7 % en 2022 à 7,5 milliards de dollars.

Dans le même temps, le groupe assure que les indicateurs mesurant la solvabilité de ses clients sont restés solides.

Le groupe a toutefois mis un peu plus d’argent de côté, 492 millions de dollars au quatrième trimestre, pour faire face aux éventuels non-remboursements.

Les émetteurs de cartes de débit et de crédit Mastercard et Visa ont, eux, dévoilé jeudi des résultats supérieurs aux attentes.

Mastercard a mis en avant le fait que les dépenses des consommateurs sont restées « remarquablement résilientes » malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, avec notamment une forte augmentation des dépenses pour les voyages.

Ses prévisions ont toutefois un peu déçu, le groupe anticipant une « modération » de la hausse de son chiffre d’affaires après une année de forte croissance (+18 %).

Chez Visa, le chiffre d’affaires a augmenté de 12 % sur les trois derniers mois de 2022, aidé notamment par l’augmentation des transactions entre différents pays.