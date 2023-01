La Banque de Montréal a annoncé avoir reçu toutes les approbations nécessaires pour compléter son acquisition de la californienne Bank of the West des mains de BNP Paribas.

BMO a le feu vert pour acquérir Bank of the West

(Toronto) La Banque de Montréal a annoncé mercredi avoir reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires pour compléter son acquisition de la californienne Bank of the West des mains de BNP Paribas.

La Presse Canadienne

La Banque de Montréal s’attend à conclure l’entente le 1er février, sous réserve de la satisfaction des conditions de conclusion habituelles.

La banque canadienne avait annoncé en décembre 2021 s’être entendue avec Bank of the West pour son rachat, dans une transaction évaluée à 16,3 milliards US.

L’institution financière estime que l’entente qui permettra d’accroître son empreinte aux États-Unis.

L’acquisition verra la Banque de Montréal accueillir près de 1,8 million de nouveaux clients – des particuliers, des PME et des grandes entreprises, ainsi que des clients pour ses services de gestion de patrimoine.

En outre, les plus de 9300 employés de Bank of the West se joindront à l’entreprise.