Le grand patron de Savaria vend pour environ 25 millions de dollars d’actions de l’entreprise de Laval spécialisée dans l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.

Marcel Bourassa vient d’informer les autorités réglementaires de son intention de vendre jusqu’à 1,7 million d’actions, l’équivalent de 2,64 % des actions en circulation de l’entreprise.

Le président et chef de la direction de Savaria demeurera néanmoins le plus important actionnaire de l’entreprise, mais sa participation de 23,1 % reculera à 20,5 % après la transaction annoncée.

Marcel Bourassa explique qu’il souhaite vendre des actions pour des « motifs personnels, aux fins de planification successorale familiale et pour soutenir des œuvres philanthropiques ».

Il a notamment créé en 2014 la Fondation Bourassa Savaria, un organisme de bienfaisance enregistré qui aide les Canadiens en perte de mobilité.

Les actions ordinaires devraient être vendues par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto, mais pourraient aussi être vendues dans une opération de gré à gré.

« Cette transaction n’affecte en rien ma thèse d’investissement et je continue de percevoir de façon favorable un investissement dans Savaria », indique l’analyste Justin Keywood, de la firme Stifel/GMP, dans une note envoyée mardi à ses clients.

Cet expert profite de l’occasion pour réitérer que l’entreprise est bien positionnée pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars et de bénéfice d’exploitation de 200 millions (marge de 20 %) en 2025.

Les huit analystes qui suivent officiellement Savaria recommandent tous l’achat du titre.

Puisque Marcel Bourassa détient une partie de ses actions de Savaria par l’intermédiaire de plusieurs sociétés de portefeuille, la vente d’actions profitera aussi financièrement à son frère Jean-Marie Bourassa. Ce dernier est chef de la direction financière de Savaria depuis 20 ans.

Marcel Bourassa a acheté Savaria en 1989 lorsque l’entreprise était un petit fabricant québécois d’ascenseurs fondé 10 ans plus tôt.

L’entreprise a pris de l’expansion avec des acquisitions et l’ajout de nouveaux produits, et a fait le saut en Bourse en 2002.

L’action de Savaria a cédé 7 % mardi pour clôturer la séance à 14,14 $ à la Bourse de Toronto. Le titre a perdu le quart de sa valeur depuis le début de l’année. L’action avait remonté à plus de 20 $ en septembre l’an passé. Le cours actuel donne à Savaria une valeur boursière d’un peu plus de 900 millions.

Savaria construit entre autres choses des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, de l’équipement médical et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. L’entreprise fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules.

L’effectif de Savaria s’élève à approximativement 2250 personnes dans ses installations au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.