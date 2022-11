Turquoise Hill détient une participation de 66 % dans la mine de cuivre et d’or Oyu Tolgoi, en Mongolie. Erdenes Oyu Tolgoi LLC, une entité publique mongole, détient la participation restante de 34 %.

(Toronto) Rio Tinto a annulé un accord parallèle controversé qu’il avait signé avec une paire d’actionnaires qui s’opposaient au projet de la société d’acheter la participation minoritaire dans Turquoise Hill Resources qu’elle ne détient pas déjà.

La Presse Canadienne

Le géant minier dit qu’il va maintenant travailler avec Turquoise Hill pour fixer une nouvelle date pour tenir une assemblée des actionnaires et permettre à ces derniers de voter sur son offre de 43 $ par action, qui lui permettrait d’obtenir la participation de 49 % qu’il ne détient pas déjà dans l’entreprise.

Rio Tinto avait conclu un accord avec les actionnaires dissidents Pentwater Capital Management LP et SailingStone Capital Partners LLC qui les aurait vus retenir leur vote sur la proposition et exercer à la place leurs droits de dissidence dans le cadre d’un arrangement qui comprenait une médiation et la possibilité d’un arbitrage exécutoire.

Cependant, le vote sur l’accord de rachat a été retardé après que le comité spécial d’administrateurs indépendants de Turquoise Hill a soulevé des inquiétudes concernant le traitement différencié des actionnaires minoritaires de la société.

L’Autorité des marchés financiers du Québec a également souligné que la transaction telle que structurée soulevait des préoccupations d’intérêt public.

