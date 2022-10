Face à l’augmentation constante de la facture d’épicerie des consommateurs, le Bureau de la concurrence du Canada se penchera sur la façon dont les gouvernements peuvent « lutter contre la hausse des prix » en tentant de renforcer la concurrence dans l’industrie des supermarchés.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Une plus grande concurrence se traduit par des prix plus bas, un choix accru et une meilleure commodité pour les consommateurs », peut-on lire dans un document publié sur le site du Bureau de la concurrence lundi, au moment où l’organisme a annoncé son intention d’étudier la concurrence entre les épiceries et de voir comment les gouvernements peuvent « l’améliorer ».

« Dans cette étude, nous allons nous concentrer sur la concurrence dans le secteur de l’épicerie et les raisons pour lesquelles les prix sont si élevés actuellement, peut-on également lire. Certains disent que c’est parce que les épiciers doivent payer plus cher les produits qu’ils vendent à cause de l’inflation. D’autres disent que les épiciers ont augmenté leurs prix parce que la concurrence est insuffisante. Nous voulons mieux comprendre ces enjeux. »

Selon un sondage Angus Reid mené en août, 78 % des Canadiens estimaient que les supermarchés profitaient de l’inflation pour augmenter leur prix. Les conclusions de l’étude devraient être publiées en juin 2023.