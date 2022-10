Deux des plus grandes entreprises mondiales de produits de consommation, Nestlé et Procter & Gamble, ont continué à augmenter leurs prix le trimestre dernier, générant des ventes plus élevées alors même que les consommateurs réduisaient la quantité de céréales, de yaourts, de détergents et d’autres produits qu’ils achetaient en raison de l’inflation qui comprimait leur porte-monnaie, ont indiqué les entreprises mercredi. Les dirigeants ont également déclaré que les prix resteraient élevés au cours des prochains trimestres.

Isabella Simonetti The New York Times

Nestlé, le conglomérat suisse propriétaire de Cheerios et de Kit Kat, a augmenté ses prix de 9,5 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, contre une hausse de 7,7 % au trimestre précédent. L’effet de l’accélération des prix s’est traduit par une légère baisse du volume des marchandises vendues au cours de son dernier trimestre, la première baisse depuis des années.

« L’environnement économique difficile préoccupe de nombreuses personnes et a un impact sur leur pouvoir d’achat », a déclaré Mark Schneider, directeur général de Nestlé, dans un communiqué. La société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que sa marge bénéficiaire pour cette année s’établisse à 17 %, contre 17,4 % l’année précédente. Elle a indiqué que le chiffre d’affaires de l’année augmenterait de 8 %, soit un peu plus que les prévisions précédentes.

Procter & Gamble, le fabricant du dentifrice Crest et du papier hygiénique Charmin, a augmenté ses prix de 9 % au cours de son dernier trimestre, tandis que les volumes de vente ont diminué de 3 %. Le bénéfice de la société au troisième trimestre s’est élevé à un peu moins de 4 milliards US (5,5 milliards CAN), soit environ 4 % de moins que l’année précédente.

La société, dont le siège est à Cincinnati, a déclaré que la croissance de ses bénéfices pour l’exercice en cours serait probablement proche de la stagnation, en raison de 600 millions US de coûts supplémentaires qu’elle n’avait pas prévus au trimestre précédent, en raison de la hausse des coûts des matières premières et du fret, ainsi que de la force du dollar.

Bénéfices plus importants que prévu

Les résultats des géants de la consommation montrent comment la hausse des coûts des matières premières, de la main-d’œuvre et du transport se traduit par une augmentation des prix affichés une série de produits dans les magasins, un facteur à l’origine de l’inflation rapide aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Les consommateurs ont réduit certains de leurs achats, mais Nestlé, Procter & Gamble et d’autres géants de la consommation, comme PepsiCo, ont récemment annoncé des bénéfices plus importants que prévu.

Cela constitue un défi pour la Réserve fédérale et d’autres banques centrales, qui mènent une campagne pour faire baisser l’inflation en refroidissant leurs économies par des taux d’intérêt plus élevés.

Les actions de Nestlé ont légèrement baissé à Zurich mercredi, tandis que celles de Procter & Gamble ont augmenté de plus de 3 % à New York.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.