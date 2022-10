Goldman Sachs se réorganise, regroupant banquiers d’affaires et courtiers

(New York) Goldman Sachs, qui a vu son bénéfice chuter au troisième trimestre, a annoncé mardi une vaste réorganisation de ses activités prévoyant entre autres de regrouper ses banquiers d’affaires et ses courtiers et amenuisant ses ambitions du côté des services aux particuliers et petites entreprises.