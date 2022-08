duBreton : mieux-être et service de garde

Une garderie en milieu de travail, un soutien financier pour des leçons de peinture ou des cours de patin pour la marmaille, de la télémédecine pour éviter l’attente à l’urgence, voilà ce sur quoi mise duBreton, entreprise spécialisée dans l’abattage et la transformation de porc, pour garder ses employés et en inciter de nouveaux à venir y travailler.

Nathaëlle Morissette La Presse

La question salariale n’a pas non plus été éludée. Alors qu’elle vient tout juste de signer une entente avec les travailleurs syndiqués de son usine de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, donnant droit à des augmentations de salaire de 29 % sur 3 ans, l’entreprise a décidé de rouvrir la convention collective signée avec ses employés de Saint-Charles-de-Bellechasse, même si elle n’était pas encore échue. La raison ? « Ajuster les salaires à la hausse pour être compétitifs, parce qu’ils étaient sollicités par d’autres entreprises autour », répond Line Breton, vice-présidente aux ressources humaines chez duBreton.

PHOTO FOURNIE PAR DUBRETON Line Breton, vice-présidente aux ressources humaines

Il y a tellement de concurrence entre les entreprises. Les employés, on se les vole. On se les arrache. Il faut être imaginatif. Il faut que ça puisse répondre à un besoin. Line Breton, vice-présidente aux ressources humaines chez duBreton

Une garderie et de l’aide pour les activités

Offrir une place en garderie aux enfants des employés compte parmi les préoccupations de l’entreprise. « On voyait que nos employés avaient de la misère à se trouver des services de garde, raconte Line Breton. Il y en a même qui retardaient leur entrée au travail après leur congé parental parce qu’ils n’avaient pas de garderie. »

duBreton a donc décidé d’en ouvrir une dans ses installations de Saint-Bernard, dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle accueillera une douzaine d’enfants cet automne. Et l’expérience pourrait se répéter. « Si ça va bien avec ce projet-pilote, c’est possible qu’on ouvre des garderies dans d’autres usines », mentionne Mme Breton, ajoutant dans la foulée qu’un tel service a un « effet attirant ».

Il y a quelques années, l’entreprise avait commencé à soutenir financièrement les activités sportives des employés, notamment en remboursant en partie l’abonnement à un gym, par exemple. « Depuis un an, on a étiré ça. On parle de 200 $ pour le mieux-être. Ça peut être des cours de peinture, de piano, un examen de la vue. » Cette somme est destinée aux travailleurs ou à leur famille.

Faire la différence

L’accès rapide à des soins de santé fait également partie des nouveaux avantages offerts par le producteur et transformateur de porc. « Plusieurs employés nous disaient “Je ne peux pas rentrer aujourd’hui, je n’ai pas de médecin de famille et il faut que j’aille attendre une journée à l’urgence”, se rappelle Mme Breton. On a offert la télémédecine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que les gens puissent consulter. »

Toutes ces tentatives de séduction entreprises au cours des dernières années par l’entreprise, qui compte 1200 employés répartis dans ses installations de Rivière-du-Loup, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Bernard et Claremont, au New Hampshire, visent essentiellement à améliorer le bien-être des travailleurs en répondant à des besoins qu’ils ont formulés.

« On se dit “Est-ce que ça, ça va faire la différence entre chez nous et l’usine à côté ?”. Oui, ça fait une différence, estime Mme Breton. Mais ça ne remplacera jamais un salaire de base décent », affirme-t-elle, convaincue.