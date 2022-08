Même si l’annonce de la faillite des Pâtisseries Gaudet a causé une onde de choc chez les quelque 113 travailleurs de l’usine qui perdent leur emploi subitement, la nouvelle n’a pas surpris tout le monde. Certains ont cependant eu l’espoir, en vain, de voir l’entreprise sauvée par de nouveaux investisseurs.

La Voix de l’Est

« C’est spécial, ce qui se passait. On avait des meetings avec l’équipe. On pensait peut-être avoir des acheteurs. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. On vit ça dur », regrette Marie-Ève Ducharme, responsable du département de la recherche et du développement chez les Pâtisseries Gaudet.