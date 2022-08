(Granby) Les salariés de l’usine Agropur de Granby ont accepté mercredi l’entente de principe qui a été conclue dimanche entre leur employeur et leur syndicat.

La Presse Canadienne

Les quelque 250 membres du Syndicat des salariés de la fromagerie (CSD) avaient déclenché une grève le 29 juin dernier. Ce conflit de travail a eu de graves conséquences alors que des centaines de milliers de litres de lait avaient dû être jetés, faute de pouvoir l’utiliser à temps ou de trouver d’autres débouchés. Cette situation a été régularisée par la suite.

Les membres ont accepté l’entente de principe à 73 %. Les parties avaient convenu de reconduire la quasi-totalité de la convention collective.

L’enjeu principal du conflit portait sur la volonté de l’employeur de modifier les horaires de travail, selon la CSD. Agropur aurait souhaité faire passer les quarts de travail de huit à 12 heures et faire commencer les journées de travail à des heures différentes selon le jour de la semaine.

« Pour nous, il était essentiel de protéger nos acquis et l’intégrité de la convention collective qui est mature de 45 ans, surtout en ce qui concerne les horaires de travail. La conciliation travail-famille est un droit que nous devions protéger », résume Bernard Cournoyer, conseiller syndical à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

Quelques amendements à la convention collective ont néanmoins été effectués, selon la CSD. Il s’agit notamment d’augmentations salariales annuelles entre 2,5 % et 3,5 % et d’ajustements de salaire pour les employés de maintenance. L’ajout d’un congé sabbatique, la modification de la période de choix de vacances estivales, la majoration de certaines primes et allocations et des avances salariales en cas d’absence invalidité font également partie des ajouts.

Les activités de l’usine reprendront à leur pleine capacité au courant des prochaines semaines, affirme le syndicat.

« Bonne nouvelle ! Une entente négociée a été acceptée. Avec le retour au travail, nous pouvons espérer un retour rapide à la normale pour nos producteurs laitiers », souligne le ministre québécois de l’Agriculture, André Lamontagne, sur Twitter.

Dans une lettre à l’attention des parties syndicales et patronales d’Agropur, le 22 juillet, le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, avait affirmé « la nécessité d’avoir une capacité minimale de transformation à l’usine pour limiter les risques de gaspillage alimentaire », soulignant les « pertes économiques que subissent actuellement les producteurs en raison du conflit ».

La direction d’Agropur et les Producteurs de lait du Québec n’avaient pas encore publié de réaction, mercredi après-midi.

La nouvelle convention collective viendra à échéance le 23 juillet 2026.