(New York) La chaîne américaine de supermarchés Walmart a nettement révisé à la baisse lundi ses prévisions de profits trimestriels et annuels, ses clients dépensant plus pour l’alimentation et l’essence à cause de l’inflation et moins pour les autres marchandises, aux marges généralement plus élevées.

Juliette MICHEL Agence France-Presse

Le groupe doit par conséquent offrir des réductions sur les produits autres que l’alimentation et l’essence pour pouvoir écouler ses stocks, ce qui affecte aussi ses bénéfices, détaille un communiqué. Les rabais concernent particulièrement les vêtements.

Walmart s’attend à ce que son profit opérationnel recule de 13 % à 14 % au deuxième trimestre de son exercice comptable se terminant fin juillet, là où il anticipait auparavant une stagnation, voire une légère augmentation.

Et la chaîne de supermarchés prévoit pour l’année un bénéfice opérationnel en baisse de 11 % à 13 %, soit bien plus que le repli de 1 % attendu auparavant.

Son chiffre d’affaires devrait, en revanche, être plus élevé qu’initialement prévu : le groupe s’attend à une croissance de ses ventes d’environ 7,5 % au deuxième trimestre, et de 4,5 % sur l’année, contre 5 % et 4 % respectivement auparavant.

« Cela reflète le fait que l’inflation a poussé plus de clients chez Walmart », une chaîne connue pour ses bas prix, « en particulier pour l’alimentation », remarque Neil Saunders, spécialiste du secteur de la distribution pour le cabinet GlobalData.

Mais parallèlement, « comme leur budget est de plus en plus dédié aux produits essentiels du quotidien », ils dépensent moins pour les autres catégories.

Transports, salaires, logistique

L’avertissement sur résultat de Walmart reflète aussi les problèmes persistants dans les chaînes d’approvisionnement qui l’oblige à prendre des mesures coûteuses pour réduire ses stocks, avance l’analyste. Le groupe avait déjà prévenu en mai avoir trop d’inventaires.

La chaîne de supermarchés fait également face à des coûts plus élevés pour le transport et les salaires, ajoute M. Saunders.

Au final, comme la plupart des chaînes de magasins, Walmart voit son chiffre d’affaires grossir, mais « peine à maintenir le niveau élevé de rentabilité des dernières années », commente l’analyste.

L’action de Walmart, qui doit dévoiler ses résultats définitifs le 16 août, chutait de plus de 9 % dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

Plusieurs grands autres groupes de consommation doivent dévoiler leurs chiffres cette semaine, dont McDonald’s mardi, Amazon jeudi et Procter & Gamble vendredi.

L’inflation s’est encore accélérée en juin aux États-Unis, atteignant 9,1 % sur un an selon l’indice des prix à la consommation (CPI). Cette hausse, la plus forte sur un an depuis novembre 1981, menace la croissance dans la mesure où la consommation est le principal moteur de l’économie des États-Unis.

Et si le marché du travail se porte encore bien, avec un taux de chômage à 3,6 % en juin, la confiance des consommateurs dans le pays reste à un niveau historiquement bas.

Le département du Commerce doit donner jeudi sa première estimation sur le Produit intérieur brut (PIB) des États-Unis au deuxième trimestre. Si, comme au premier trimestre, il s’affiche en baisse, le pays sera théoriquement considéré comme en récession.