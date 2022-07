(Toronto) Porter Airlines a annoncé mardi avoir commandé 20 avions Embraer E195-E2 supplémentaires, une entente dont la valeur totale s’élève à 1,56 milliard US selon le prix de catalogue.

La Presse Canadienne

La ligne aérienne a précisé que la commande faisait suite à une autre entente conclue l’an dernier pour 30 avions Embraer E195-E2, avec droits d’achat pour 50 autres avions.

En tenant compte de l’entente de mardi, les commandes de Porter auprès d’Embraer atteignent un total de 50 engagements fermes et de 50 droits d’achat.

La première livraison et l’entrée en service devraient avoir lieu au cours de la deuxième moitié de l’année.

Le chef de la direction de Porter, Michael Deluce, a indiqué que l’avion d’Embraer deviendrait « le cœur » de la flotte de la ligne aérienne.

Il prévoit de faire voler les nouveaux avions vers des destinations d’affaires et de loisirs au Canada, aux États-Unis, a Mexique et dans les Caraïbes depuis Ottawa, Montréal, Halifax et l’Aéroport international Pearson de Toronto.