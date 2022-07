PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Souvent accusée de pratiques antisyndicales, associée à des exigences de productivité inhumaines, Amazon n’a pas bonne presse en matière de droit du travail. Une réputation injuste, assurent les gestionnaires interrogés, qui rappellent que les salaires horaires commencent à 18 $ et que l’employeur assume les assurances médicales et dentaires. « On a un budget énorme pour les activités d’engagement, jeux, concours, repas, on pousse beaucoup pour que les gens aient accès à des promotions internes », précise Véronique Cantin.