En plus des efforts pour relancer l’ex-usine de Bombardier Transport à La Pocatière, Alstom concrétise l’un de ses engagements annoncés il y a plus de deux ans avec l’implantation d’un « centre d’innovation » en banlieue sud de Montréal, où le géant français espère embaucher quelque 80 ingénieurs d’ici la fin de l’année.

Julien Arsenault La Presse

Propulsion hybride, batterie et hydrogène… l’équipe de la multinationale a le mandat de développer les plateformes visant à décarboner le secteur ferroviaire nord-américain. Les activités sont intégrées au centre de prototypage situé à Saint-Bruno-de-Montarville, à proximité du quartier général de l’entreprise pour les Amériques.

« On a un objectif d’arriver à 2030 avec une capacité de production pour des trains zéro émission et des locomotives zéro émission », a affirmé le président d’Alstom Amériques, Michael Keroullé, président d’Alstom Amériques. En 2030, on doit avoir construit des plateformes et développer le côté industriel pour construire ces nouvelles unités. »

Le coup d’envoi des activités a été souligné, lundi, dans le cadre d’un évènement qui comptait des représentants du constructeur de matériel roulant et de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), son plus important actionnaire, notamment.

Officiellement propriétaire de Bombardier Transport depuis janvier 2021, Alstom a offert une série de promesses au moment de l’annonce de la transaction, environ un an plus tôt. Le siège social des Amériques a été déplacé de New York vers la région de Montréal, l’usine de La Pocatière dans le Bas-Saint-Laurent commence à rappeler des employés et le centre d’innovation a été confirmé.

« Dans les 15 personnes de l’équipe de direction, on doit être 12 ici et trois à New York, a expliqué M. Keroullé, en poste depuis un an et établi dans la région métropolitaine. On a consolidé l’ingénierie et on a plus de 250 postes ouverts dans les environs de Montréal. »

Alstom voit grand dans le créneau de la décarbonation. Selon l’entreprise, le réseau ferroviaire nord-américaine est à peine 1 % électrifié. Plus de 27 000 locomotives au diesel circulent sur un réseau de 270 000 kilomètres.