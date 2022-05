Le chef de la direction, Darryl White, explique que les bons résultats financiers ont été alimentés par la croissance généralisée des prêts aux clients et la qualité du crédit au sein des Services bancaires Particuliers et entreprises en Amérique du Nord.

Le bénéfice net a bondi de plus de trois millions en un an

(Toronto) Le bénéfice net de BMO Groupe financier est augmenté considérablement d’une année à l’autre au second trimestre : il est passé de 1,30 milliard en 2021 à 4,756 milliards à l’exercice en cours. Pendant la même période, le bénéfice par action comptable a progressé de 1,91 $ à 7,13 $.

La Presse Canadienne

Quant au bénéfice net ajusté, BMO Groupe financier signale qu’il a augmenté en un an de 2,095 milliards, ou 3,13 $ par action ajustée, à 2,187 milliards, ou 3,23 $ par action ajustée.

Le chef de la direction de BMO Groupe financier, Darryl White, explique que les bons résultats financiers du second trimestre de cette année ont été alimentés par la croissance généralisée des prêts aux clients et la qualité du crédit au sein des Services bancaires Particuliers et entreprises en Amérique du Nord.

BMO Groupe financier annonce un dividende de 1,39 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2022, en hausse de 0,06 $, par rapport au trimestre précédent, et en hausse de 31 % par rapport à l’exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,39 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 5,56 $ par action ordinaire.

