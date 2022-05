(Montréal) WSP Global a vu ses profits et ses revenus progresser lors de son plus récent trimestre, et a surpassé les attentes grâce à de nouveaux projets sur trois continents.

La Presse Canadienne

La firme d’ingénieurs a aussi profité d’une croissance interne de près de 16 % de son carnet de commandes, dont la valeur a atteint 11 milliards à la fin du premier trimestre.

WSP a obtenu des contrats liés aux plans d’expansion de GO Transit en Ontario, à un centre énergétique en mer Adriatique et à un développement hospitalier à Melbourne, en Australie.

La société montréalaise a affiché un résultat net attribuable aux actionnaires de 95 millions, soit 81 cents par action, pour le trimestre clos le 2 avril, ce qui se comparait à un profit de 87,9 millions, ou 77 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus ont bondi de 29 % à 2,71 milliards, comparativement à ceux de 2,10 milliards de la même période l’an dernier.

Le bénéfice net ajusté a grimpé à 136,4 millions, soit 1,16 $ par action, au plus récent trimestre, alors qu’il était de 94,2 millions, ou 83 cents par action, lors de la même période un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à un profit par action de 1,10 $, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

