« Nous avons décollé rapidement (en) 2022, soutenus par la bonne performance de l’année dernière et la poursuite des conditions de marché favorables », a reconnu le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, dans un communiqué.

Les finances de Bombardier prennent du mieux alors que la demande pour l’aviation d’affaires ne dérougit pas, ce qui a permis à l’entreprise de réduire sa perte ajustée au premier trimestre en plus de générer des liquidités – un indicateur surveillé de près par les investisseurs.

Julien Arsenault La Presse

Entre janvier et mars, l’entreprise québécoise a vu son ratio de nouvelles commandes par rapport au nombre de livraisons s’établir à 2,5. Résultat : la valeur du carnet de commandes s’est appréciée de 11 % pour atteindre 13,5 milliards US.

Pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars dernier, le constructeur de jets d’affaires a généré des flux de trésorerie de 173 millions US. À la même période il y a un an, l’entreprise avait puisé 405 millions US dans ses réserves.

Bombardier a livré 21 appareils au cours du trimestre, dont 12 avions à large cabine – dont les marges sont plus élevées. Malgré tout, ses revenus ont fléchi de 7 %, à 1,2 milliard US.

Abstraction faite des éléments non récurrents, la perte ajustée de l’avionneur s’est chiffrée à 69 millions US, ou 3 cents US par action, par rapport à 173 millions US, ou 7 cents US par action, au premier trimestre l’an dernier.

Les analystes sondés par la firme de données financières tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,3 milliard US ainsi qu’une perte ajustée par action de 3 cents US.

En raison du contexte d’incertitude mondial notamment provoqué par l’offensive militaire de la Russie contre l’Ukraine, M. Martel a prévenu que Bombardier se donnait « quelques mois » pour « mesurer l’incidence du contexte mondial actuel » sur son « potentiel de croissance ».

L’entreprise a présenté sa performance trimestrielle avant la tenue de son assemblée annuelle des actionnaires.