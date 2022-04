Cent plus grandes entreprises américaines

Le salaire des patrons en hausse de 31 %, selon une étude

(New York) Une hausse de 569 % pour le patron d’Apple, + 65 % pour celui de Goldman Sachs, - 8 % pour celui de Bank of America : le revenu médian des directeurs généraux des 100 plus grosses entreprises américaines a augmenté de 31 % en 2021, selon une étude du cabinet Equilar diffusée lundi.