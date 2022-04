Selon l’agence, le directeur technique Josh Adams et le responsable du développement de produits Billy Boozer ont présenté leur démission, à peine plus d’un mois après le lancement de Truth Social, le 21 février.

(New York) La coquille vide cotée en Bourse qui doit fusionner avec la société de Donald Trump consacrée aux médias était en fort recul lundi à Wall Street, après l’annonce, par l’agence Reuters, du départ de deux des principaux dirigeants de Truth Social, le réseau social de l’ancien président américain qui peine à faire sa place.

Agence France-Presse

Vers 11 h 40, Digital World Acquisition Corp, qui doit s’unir à Trump Media & Technology Group (TMTG), le groupe de médias de Donald Trump, chutait de 12,99 %, à 55,03 dollars.

Selon l’agence, le directeur technique Josh Adams et le responsable du développement de produits Billy Boozer ont présenté leur démission, à peine plus d’un mois après le lancement de Truth Social, le 21 février.

Sollicité par l’AFP, TMTG n’a pas donné suite.

C’est un coup dur pour la plateforme de l’ancien chef d’État américain, dont les débuts ont été marqués par des insuffisances techniques, qui ont empêché des milliers d’internautes d’accéder à l’application.

Selon le site Statista, après avoir enregistré plus de 100 000 téléchargements quotidiens lors des quatre premiers jours qui ont suivi son lancement, Truth Social est rapidement passé, début mars, en dessous de 20 000.

Selon la société d’analyses de données Sensor Tower, l’application a été téléchargée environ 1,2 million de fois au total.

Donald Trump compte 836 000 abonnés environ à son compte sur Truth Social, contre plus de 88 millions sur Twitter en janvier 2021, avant que la plateforme à l’oiseau bleu ne le suspende définitivement.

Au moment de l’annonce de la création de Truth Social, en octobre dernier, le promoteur immobilier l’avait présenté comme une alternative à la « censure » des géants de la technologie, notamment Twitter et Facebook qui l’ont écarté de leurs plateformes.

Outre les problèmes techniques qui ont retardé son déploiement, Truth Social s’est aussi heurté à la concurrence d’autres réseaux sociaux positionnés sur le même créneau prisé des ultraconservateurs, celui de la liberté d’expression sans modération et de l’ouverture aux discours décomplexés.

Lancé en juillet 2021 par l’ancien conseiller de Donald Trump, Jason Miller, Gettr a ainsi été téléchargé plus de cinq millions de fois via la boutique Google Play. Gettr avait rejoint Gab et Parler, deux autres réseaux sociaux lancés respectivement en 2016 et 2018.

TMTG s’est allié à un véhicule déjà coté, Digital World Acquisition Corp, pour lever 293 millions de dollars en septembre à Wall Street. Les deux groupes ont ensuite annoncé, début décembre, avoir obtenu un autre engagement à hauteur d’un milliard de dollars.

Au total, en retirant les frais de transaction, TMTG affirme ainsi disposer d’environ 1,25 milliard de dollars. La fusion n’a néanmoins, toujours pas été finalisée.