Un des projets phares de François Legault, les « zones d’innovation » qu’il a proposées dès 2013, se concrétise. Sherbrooke et Bromont, dans les domaines respectifs de la science quantique et du numérique, sont les deux premiers projets acceptés sur la trentaine reçus par Québec, a annoncé le premier ministre en point de presse ce jeudi.

Karim Benessaieh La Presse

À Sherbrooke, Québec injecte plus de 131 millions de dollars pour 13 projets, tandis qu’on attend 304 millions du privé. Le plus important est celui d’IBM qui installera en Estrie son quatrième ordinateur quantique hors États-Unis, un projet dans lequel Québec débourse 68 millions de dollars en échange d’investissements équivalents d’IBM au Québec.

Dans 13 régions

Pour Bromont, le gouvernement injectera 24,7 millions dans cinq projets d’infrastructures distincts de recherche et de soutien à la recherche. On s’attend à ce que des entreprises privées partenaires y ajoutent plus de 230 millions. Le plus important avec 73 millions, Teledyne DALSA, est une entreprise canadienne spécialisée en imagerie électronique et en fabrication de semi-conducteurs. On s’attend à ce qu’elle augmente ses capacités de production et poursuive ses investissements dans ses installations du Parc scientifique de Bromont.

Au total, estime le gouvernement, ces deux zones recevront des investissements de 690 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Le concept des zones d’innovation, promis par la Coalition Avenir Québec lors de la campagne électorale de 2018, vise à développer des pôles de collaboration entre les entreprises privées, la recherche et les gouvernements dans différents secteurs technologiques. Au total, selon ce qu’a indiqué le ministre de l’Économie Pierre Fizgibbon, 13 régions ont déposé des projets.

