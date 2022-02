Starbucks vend plus de cafés, mais doit faire face à la hausse des coûts

(New York) Le géant des cafés Starbucks n’a jamais vendu autant de boissons et collations qu’au dernier trimestre 2021, mais le groupe a aussi dû faire face à l’inflation, à des coûts supplémentaires liés à Omicron et à un marché du travail tendu.