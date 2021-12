Pour la deuxième fois en deux ans, la Caisse de dépôt et placement du Québec débloque une centaine de millions pour AppDirect.

La Caisse débloque 100 millions de plus pour AppDirect

Pour la deuxième fois en deux ans, la Caisse de dépôt et placement du Québec débloque une centaine de millions pour AppDirect, une entreprise technologique de San Francisco dont la présence à Montréal est en expansion.

Richard Dufour La Presse

Fondée en 2009, AppDirect offre des services infonuagiques aux entreprises par l’entremise de sa plateforme de commerce par abonnement pour la vente de services numériques récurrents.

La Caisse s’était hissée en force au capital-actions d’AppDirect l’automne dernier en injectant plus de 100 millions dans le cadre d’une ronde de financement de 185 millions avec d’autres investisseurs où l’argent devait servir à soutenir les efforts de développement de la plateforme à partir du bureau montréalais de l’entreprise.

L’opération de financement cette fois-ci est effectuée sous forme de dette.

« On a investi dans le capital de la société en 2020. Aujourd’hui, l’entreprise avait un besoin différent pour accélérer sa croissance. L’intention est d’accompagner AppDirect dans son développement », dit Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des technologies à la Caisse de dépôt et placement.

La solution de financement offerte par la Caisse cet automne soutiendra le lancement d’AppDirect Capital et notamment le développement du programme APPSmart Invest et de produits financiers.

AppDirect est dirigée par ses fondateurs, l’Ontarien Daniel Saks et le Montréalais Nicolas Desmarais. En date du mois de mars, l’effectif total d’AppDirect s’élevait à environ 800 employés, dont plus de 200 à Montréal. L’entreprise a créé dans la métropole cette année le poste de chef de la direction, technologies de l’information.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Nicolas Desmarais et Daniel Saks, en 2014

En mars, le gouvernement du Québec avait annoncé un prêt de 55 millions à AppDirect en expliquant que ce financement devait servir à créer 730 emplois en cinq ans à Montréal.

Daniel Saks avait confié à La Presse en décembre dernier qu’AppDirect aspirait à lancer le plus important premier appel public à l’épargne de l’histoire au Canada dans le secteur technologique. « On pourrait le faire aujourd’hui, mais on veut s’assurer qu’on le fait au bon moment », disait-il.

Bientôt en Bourse ?

L’entreprise est candidate pour une éventuelle inscription en Bourse en raison notamment de sa forte croissance et de ses revenus récurrents. L’entreprise pourrait décider d’aller en Bourse si elle juge que ça peut l’aider à réaliser des acquisitions en utilisant ses actions comme monnaie d’échange ou pour lever des capitaux additionnels.

La Bourse est aussi un outil pour accroître la visibilité à l’échelle internationale et pour contribuer à attirer et retenir des talents.

L’actionnariat d’AppDirect est majoritairement québécois avec la Caisse de dépôt et placement, Inovia et Nicolas Desmarais, petit-fils de Paul Desmarais père, qui s’est éteint en 2013. Des investisseurs américains comme la banque JP Morgan et la firme d’investissement Mithril ont notamment aussi investi dans le capital-actions dans le passé.

AppDirect était évaluée à 2 milliards de dollars canadiens lors de l’annonce du premier investissement dans l’entreprise par la Caisse en septembre l’année dernière.

Il est difficile d’obtenir des chiffres précis puisque AppDirect demeure une entreprise privée, mais il est possible d’affirmer que le chiffre d’affaires se compte en centaines de millions.

La plateforme d’AppDirect est aujourd’hui notamment utilisée par de grandes entreprises comme Microsoft, Google, Deutsche Telekom, Jaguar Land Rover et ADP.

AppDirect soutient que sa plateforme permet aux marchands de réduire le coût de conversion du client et d’optimiser la valeur de leur clientèle en offrant un guichet unique pour gérer l’identité, les données, la mobilité et la facturation en lien avec leurs services numériques, en ventes directes ou indirectes.