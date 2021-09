Toujours dans le rouge en raison des sévères turbulences provoquées par la pandémie de COVID-19, Transat A.T. dit avoir remboursé plus de 90 % des montants réclamés par ses clients qui ont vu leur vol annulé en raison de la crise sanitaire.

Julien Arsenault La Presse

Le voyagiste a dévoilé l’information jeudi, en présentant ses résultats du troisième trimestre – où ses avions sont demeurés cloués au sol – qui s’est soldé par une perte nette de 138,1 millions de dollars, ou 3,66 $ par action. Ses revenus se sont établis à 12,5 millions.

À la même période l’an dernier, la société mère d’Air Transat avait perdu 45,1 millions, ou 1,20 $ par action, tandis que son chiffre d’affaires avait été de 9,5 millions.

Les appareils de Transat A.T. ont progressivement repris leur envol depuis le 30 juillet et l’entreprise ambitionne d’offrir des liaisons vers 50 destinations d’ici l’hiver, notamment vers les Caraïbes, le Mexique, les États-Unis et l’Europe.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu reprendre les opérations comme prévu […] et ainsi entrer dans la phase de redémarrage au cours de laquelle nos activités pourront retrouver progressivement de l’importance, notamment en prévision d’une saison d’hiver qui s’annonce beaucoup plus active que la précédente », a souligné dans un communiqué la présidente et cheffe de la direction de la compagnie, Annick Guérard.

Il faudra patienter au moins jusqu’en 2023 avant de renouer avec le niveau d’affaires observé avant la pandémie, selon le voyagiste.

Transat A.T. avait annoncé en avril dernier une entente avec le gouvernement fédéral afin de pouvoir emprunter jusqu’à 700 millions dans le but de soutenir ses activités. Le remboursement des consommateurs qui avaient reçu un crédit de voyage plutôt qu’une remise en argent était une condition sine qua non.

À ce moment, les dépôts de clients totalisaient environ 505 millions. Transat A. T. dit avoir reçu des demandes pour environ 80 % des crédits de voyage octroyés. Selon la compagnie, environ 360 millions ont été remis aux clients, qui avaient jusqu’au 26 août pour soumettre une demande.

Abstraction faite des éléments non récurrents, la perte ajustée du voyagiste s’est chiffrée à 3,06 $, comparativement à 3,70 $ au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Dans une note envoyée à ses clients, Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, a souligné que la consommation de trésorerie de 283 millions au troisième trimestre avait été inférieure à sa prévision de 354 millions.

« Malgré des faibles résultats, comme prévu, nous sommes encouragés par la gestion des liquidités, a écrit l’analyste. Cependant, nous préférons rester sur les lignes de côté en attendant de voir comment la reprise s’effectuera et si la direction peut déployer son plan stratégique. »

Mme Guérard avait annoncé en juin dernier son intention de miser sur les activités aériennes de Transat A.T. en recentrant les activités depuis Montréal et Toronto, notamment. Le projet de chaîne hôtelière dans les destinations soleil avait été abandonné.

En moyenne, les analystes s’attendaient à voir Transat A.T. générer des revenus de 9,3 millions et afficher une perte nette ajustée de 2,60 $, selon la firme Refinitiv.