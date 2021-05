Investissement Québec a conclu une entente avec Sayona Québec et Piedmont Lithium concernant l’acquisition des actifs de Lithium Amérique du Nord, un jalon dans la stratégie gouvernementale devant mener à la création d’une batterie au lithium pour véhicules électriques 100 % québécoise.

André Dubuc

La Presse

Québec en a fait l’annonce jeudi matin.

Située à La Corne, en Abitibi-Témiscamingue, la mine de Lithium Amérique du Nord a une capacité de 180 000 tonnes de concentrés de lithium. La minière est aussi capable de produire du carbonate de lithium (à partir de spodumène de lithium), élément essentiel servant à fabriquer des batteries électriques.

« La proposition de Sayona Québec et de Piedmont Lithium offre d’excellentes perspectives pour le développement de la filière batterie au Québec, soutient dans un communiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation. Cette entente prévoit que le minerai extrait de la mine de La Corne serait converti et transformé en hydroxyde de lithium ici, au Québec. Elle contribue à notre objectif de produire au Québec la batterie la plus propre d’Amérique du Nord. La proximité de Piedmont Lithium avec les producteurs de véhicules électriques aux États-Unis apporte une valeur importante à notre stratégie, qui va du minerai jusqu’à la batterie. »

Joint au téléphone, le maire de La Corne Éric Comeau était, on s’en doute bien, fort heureux du dénouement. Il ignore l’échéancier devant mener à la reprise de l’exploitation, mais souligne que la mine a déjà employé 200 personnes avant ses déboires financiers causés par la faiblesse du prix du concentré de spodumène de lithium. « La clé passe par la seconde transformation du lithium », dit-il. La mine est un important contribuable foncier de la ville de moins de 1000 personnes, ayant représenté le tiers de ses revenus en 2019.

La mine en sera à sa troisième vie depuis le début des années 2010. Elle a été exploitée sous le nom de Québec Lithium (2012-2014) puis de North American Lithium (2016-2019).

La transaction cherche aussi créer des synergies entre le projet de Sayona Authier Lithium, à La Motte, qui sera en exploitation bientôt, et celui de Lithium Amérique du Nord, à La Corne.

Lithium Amérique du Nord s’était placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et qu’IQ était l’un des créanciers garantis de l’entreprise. L’entente se fait dans la cadre du processus judiciaire supervise par le contrôleur Raymond Chabot Grant Thornton. La Cour supérieure du Québec aura à se prononcer sur l’entente durant les prochaines semaines.

Qui sont les repreneurs ?

Sayona Québec, filiale de Sayona Mining d’Australie, a vu le jour en 2016, à la suite de l’acquisition du projet Authier Lithium, à La Motte, par Sayona Mining. Depuis, l’équipe a investi plus de 7 millions de dollars dans des travaux d’exploration.

Piedmont Lithium, propriété de la société cotée au NASDAQ Piedmont Lithium Limited est un projet de préproduction en Caroline du Nord visant la production de 160 000 tonnes par année de concentré de spodumène et la fabrication de 22 700 tonnes par année d’hydroxyde de lithium de qualité batterie. Piedmont Lithium détient 40 % dans Sayona Québec.