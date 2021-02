Un vaccin contre la COVID-19 produit à Montréal selon la recette de Novavax

Lorsque toutes les installations seront en place et approuvées, un vaccin contre la COVID-19 sera fabriqué par les technologues et spécialistes de Montréal selon la recette de Novavax, a confirmé mardi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Une équipe américaine viendra aussi sur place leur prêter main-forte. Or, la production n’est prévue qu’en 2022, selon le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).