SAIL et Sportium se protègent de leurs créanciers

La COVID-19 continue de faire des victimes dans la vente au détail. Ce matin, les chaînes SAIL et Sportium ont demandé la protection des tribunaux contre leurs créanciers. Il y a 6 semaines, leur président dénonçait le fait que ses concurrents – Costco, Walmart et Canadian Tire – étaient ouverts. « Ça nous démolit », avait-il plaidé.

Marie-Eve Fournier

La Presse

SAIL Plein Air a décidé d’avoir recours à Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour restructurer ses activités et « assurer sa pérennité ». Les trois derniers mois de fermeture forcée ont eu de graves conséquences sur les liquidités du détaillant d’articles et de vêtements de sport.

Le total des dettes dépasse 100 millions de dollars. Tandis que le chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 300 millions.

Selon le président et chef de la direction Norman Décarie, « cette décision stratégique constitue la meilleure avenue pour recentrer et poursuivre nos activités sur des bases plus solides », peut-on lire dans un communiqué.

L’entreprise exploite 14 magasins SAIL (8 au Québec et 6 en Ontario), de même que 4 Sportium. Ceux-ci poursuivent leurs activités normalement. Les consommateurs peuvent aussi acheter en ligne.

À la fin avril, M. Décarie avait lancé un véritable cri du cœur lors d’un entretien avec La Presse. Son réseau de magasins, dénonçait-il, était victime d’une cruelle injustice en n’ayant pas le droit d’ouvrir, alors que certains de ses concurrents vendaient des bicyclettes, des vêtements et d’autres équipements sportifs.

Le premier SAIL a ouvert ses portes à Belœil en 1981. Malgré sa consonance anglophone, son nom est un acronyme francophone signifiant « Surplus d’armée Imirco Limitée ». L’enseigne Sportium a été créée en 2015.

En tout, l’entreprise emploie près de 1800 personnes à son siège social de Laval, dans ses magasins et son centre de distribution. Le Fonds de solidarité FTQ est l’un de ses principaux actionnaires.

LA CORDÉE AUSSI

Rappelons que depuis février, sa concurrente La Cordée est elle aussi à l’abri de ses créanciers. Le détaillant qui regroupe 5 magasins croule sous des dettes de 22,2 millions. Il doit notamment 10,4 millions à la Banque Nationale.

Depuis le début de la pandémie, Aldo, Reitmans, Coalision (Lolë et Paradox) de même que Les Entreprises Vagabon (Hangar-29 et Studio) ont demandé la protection des tribunaux pour entamer une restructuration. Les chaînes québécoises Bouclair, Stokes et Bentley avaient fait de même dans les mois précédents.