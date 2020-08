L’arrivée de SwiftCTRL à Montréal résulte d’une collaboration avec Investissement Québec International et Montréal International.

SwiftCTRL Technologies Canada, filiale nouvellement formée de l’entreprise new-yorkaise SwiftCTRL, installe son bureau d’ingénierie et son centre de recherche et développement à Montréal.

Marc Tison

La Presse

Ce nouveau centre travaillera principalement à l’élaboration d’interfaces de systèmes de contrôle des accès et des visiteurs pour les bureaux, une technologie destinée aux propriétaires immobiliers et aux entreprises.

SwiftCTRL veut former d’ici deux ans une équipe de plus de 25 développeurs, gestionnaires de produits et autres professionnels en soutien technique.

SwiftCTRL a été fondée en 2020 par d’anciens membres de l’entreprise Waltz, une société de capital-risque dans le domaine des contrôles des accès mobiles, après le rachat de cette dernière en 2019. Le nouveau centre d’ingénierie et recherche sera dirigé par Steeve Béliveau et Guillaume Vachon, deux anciens employés de la filiale que Waltz avait détenue à Montréal entre 2016 et 2019.

L’arrivée de SwiftCTRL à Montréal résulte d’une collaboration avec Investissement Québec International et Montréal International.