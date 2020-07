Le brasseur montréalais a surpassé les attentes des analystes même si les mesures mises en place par les autorités sanitaires ont fait plonger son bénéfice net et ses ventes au plus récent trimestre.

(Montréal) Molson Coors Beverage a vu ses résultats trimestriels s’affaiblir au deuxième trimestre, ce qu’il a attribué aux confinements contre la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Le brasseur montréalais a surpassé les attentes des analystes même si les mesures mises en place par les autorités sanitaires ont fait plonger son bénéfice net et ses ventes au plus récent trimestre.

Le bénéfice net de Molson Coors a diminué de près de 41 % à 195 millions US, soit 90 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 juin. En comparaison, il s’était établi à 329,4 millions US, ou 1,52 $ US par action, au deuxième trimestre de 2019.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice net sous-jacent a grimpé de 2,3 % à 337,3 millions US, ou 1,55 $ US par action, comparativement à celui de 329,6 millions US, ou 1,52 $ US par action, de l’année précédente.

Les revenus ont diminué de 15,1 % à 2,50 milliards US, alors qu’ils avaient été de 2,95 milliards US un an plus tôt. La plupart des ventes du plus récent trimestre provenaient des détaillants, et non des bars et restaurants.

Les analystes s’attendaient à ce que Molson Coors affiche un profit ajusté de 68 cents US par action, à partir d’un chiffre d’affaires de 2,45 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Comme prévu, nous avons enregistré un impact négatif important au chapitre des volumes pour le deuxième trimestre de 2020, en raison du canal (des bars et restaurants) dans presque tous nos marchés pour la plus grande partie du trimestre », a expliqué le chef de la direction du brasseur, Gavin Hattersley.

Molson a indiqué avoir allongé des primes de « remerciement » d’environ 16 millions US à certains de ses employés essentiels en Amérique du Nord au cours du trimestre, et a mis en place une politique de congés payés et de congés volontaires payés.