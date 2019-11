Trois membres de l’équipe de direction de Dorel ont acheté cette semaine plus d’un demi-million de dollars en actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans les vélos, meubles et sièges d’auto pour enfants.

Richard Dufour

La Presse

Le PDG Martin Schwartz, le chef des finances, Jeff Schwartz, et le vice-président directeur, ventes et marketing, Jeff Segel, ont acheté un total de 110 000 actions au cours des séances de mardi et de mercredi.

Les transactions ont été effectuées à des prix oscillant entre 4,99 $ et 5,11 $, selon ce qu’indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières.

L’action de Dorel a perdu près de 90 % depuis trois ans et a atteint un autre niveau plancher dans les dernières semaines. L’entreprise a suspendu son dividende cet automne, une décision justifiée par les répercussions de la hausse des tarifs douaniers américains.

Plusieurs autres facteurs appliquent aussi de la pression sur l’entreprise, notamment l’appréciation du billet vert et la décision d’importants clients américains de repousser les livraisons destinées à la période des Fêtes.

Voici quelques autres transactions récentes ayant retenu notre attention :

Un administrateur achète de l’Héroux-Devtek

Un membre du conseil d’administration d’Héroux-Devtek a acheté cette semaine pour près de 300 000 $ d’actions du fabricant de trains d’atterrissage de Longueuil. John Morris a acheté 15 000 actions mercredi. L’action d’Héroux-Devtek s’est appréciée de plus de 10 % depuis le début du mois.

Le nouveau patron de Stella-Jones achète

Le nouveau PDG de Stella-Jones vient d’acheter pour plus d’un demi-million de dollars d’actions du fabricant montréalais de traverses de chemin de fer et de poteaux de téléphone. Eric Vachon a acheté 9000 actions mardi après avoir acheté un bloc de 5000 actions le mois dernier. M. Vachon a été nommé à la tête de l’entreprise en septembre pour succéder à Brian McManus. L’action de Stella-Jones a perdu un peu plus de 20 % depuis le mois de juin.

Un dirigeant de Dollarama vend des actions

Un dirigeant de Dollarama vient de vendre près de 1,5 million de dollars en actions du détaillant montréalais d’articles à bas prix. John Assaly, vice-président responsable de l’approvisionnement, a vendu le 28 octobre un bloc de 32 000 actions au prix unitaire de 45,08 $. L’action de Dollarama est en hausse de près de 50 % depuis le début de l’année.

Un administrateur de MTY achète

Un membre du conseil d’administration du Groupe MTY a acheté cet automne un peu plus de 50 000 $ en actions du franchiseur montréalais. Murat Armutlu a acheté le 21 octobre un bloc de 1000 actions au prix unitaire de 52,75 $. L’action du spécialiste de la restauration rapide accuse un recul de 6 % depuis le début de l’année, mais est en hausse de près de 10 % en novembre.

Cette rubrique rapporte les transactions, de vente ou d’achat, que des actionnaires privilégiés ont effectuées. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en Bourse, soit les dirigeants, les administrateurs, les principaux actionnaires, etc.