(Montréal) La multinationale Saputo annonce lundi avoir complété l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité Lion Dairy & Drinks pour un prix d’achat qui équivaut à environ 249,5 millions canadiens, sur une base sans encaisse ni endettement.

La Presse canadienne

L’entreprise exerce ses activités dans deux usines situées à Burnie et à King Island en Australie et compte environ 400 employés. Pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2018, elle a généré des revenus d’environ 171,1 millions CAN.

Cette acquisition permet à la Division Produits laitiers Australie de Saputo en Australie de diversifier son offre de produits, tout en bonifiant et complétant ses activités actuelles.

Saputo, dont le siège social est situé à Montréal, avait effectué une percée dans le marché australien en achetant Warrnambool Cheese & Butter. Son offre de 1,3 milliard CAN pour la coopérative Murray Goulburn avait été acceptée en avril 2018.