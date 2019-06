Livraison de boissons gazeuses à la plage

Les Américains qui se prélassent sur la plage ou qui jouent dans un parc n'ont plus besoin de se rendre au dépanneur pour se procurer des friandises et des boissons.

La chaîne 7-Eleven livre désormais dans les endroits publics, grâce à l'application 7NOW.

Celle-ci propose des points de livraison prédéterminés (appelés Pins) dans 2000 parcs, plages et terrains sportifs qui n'ont pas d'adresse conventionnelle. Le nombre de points de livraison pourrait monter à 200 000, a indiqué un haut dirigeant à Associated Press.

La livraison se fait en 30 minutes maximum, et ce, 24 heures sur 24. Les frais sont de 3,99 $US par commande de 15 $US ou plus, ou 5,98 $US dans les autres cas.

L'an dernier, les pizzerias Domino's ont lancé un service similaire qui dessert pas moins de 150 000 lieux publics.