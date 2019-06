CGI dépose une offre pour acquérir SCISYS

CGI a annoncé vendredi avoir présenté une offre de 78,9 millions de livres, soit environ 133,4 millions, pour acquérir la britannique SCISYS, spécialisée dans les secteurs de l'industrie spatiale et de la défense, ainsi que dans les médias et l'information.

L'offre toute en espèces, qui propose 254,15 pences par action de SCISYS, fait l'objet d'une recommandation unanime de la part des conseils d'administration des deux sociétés.

Le prix offert par CGI représente une prime de 43,7 % par rapport au cours de clôture pondéré selon le volume pour les 12 derniers mois. En regard du cours de clôture du titre de SCISYS à la fermeture des marchés jeudi, cette prime est de 24,6 %.

La transaction, qui sera réalisée par l'entremise d'une filiale européenne de CGI, devrait être bouclée au cours de la deuxième moitié de 2019, a précisé la société montréalaise dans un communiqué.

CGI a souligné que la fusion des activités de SCISYS avec les siennes s'inscrivait dans le cadre de sa stratégie de « croissance rentable, à la fois interne et par acquisition ».

Établie à Dublin, SCISYS affiche des revenus annuels d'environ 58,4 millions de livres, soit environ 100 millions. Ses quelque 670 employés sont surtout situés au Royaume-Uni et en Allemagne.

« L'expertise de pointe de SCISYS ainsi que ses services et solutions fondés sur la propriété intellectuelle nous donneront l'occasion d'internationaliser certaines de ces plateformes grâce à la présence géographique élargie de CGI et aux relations avec nos clients », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de CGI, George Schindler.